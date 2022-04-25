Токаев поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции

25 апр. 9:00

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции.

Напомним, действующий президент Франции Макрон переизбрался на второй срок, победив во втором туре выборов свою соперницу Марин Ле Пен с результатом 58,55% голосов избирателей.

В поздравлении главы республики отмечается, что "убедительная победа Эммануэля Макрона на выборах является свидетельством доверия народа и высокой оценки его неустанной деятельности, направленной на защиту национальных интересов и обеспечение процветания Франции".

Далее Токаев подтвердил готовность приложить совместные усилия для придания нового импульса стратегическому партнерству, основанному на взаимной поддержке и традиционной дружбе между двумя странами.

В заключение президент Казахстана пожелал своему французскому коллеге неиссякаемой энергии и успехов на ответственном посту, а дружественному французскому народу – счастья и благополучия.