Американские дипломаты могут вернуться на Украину в течение недели

25 апр. 8:34

Глава Госдепа США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в ходе визита в Киев заявили о постепенном возобновлении американского дипломатического присутствия на Украине.

Сообщается, что на предстоящей неделе дипломаты возобновят "однодневные поездки" во Львов из Польши.

Кроме того, в Вашингтоне активизируют планирование возвращения дипломатической миссии в Киев. "Нельзя заменить это взаимодействие лицом к лицу, и, конечно, в возвращении в страну есть символизм", - приводит слова Блинкена ТАСС.