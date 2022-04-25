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Американские дипломаты могут вернуться на Украину в течение недели

Американские дипломаты могут вернуться на Украину в течение недели

Глава Госдепа США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в ходе визита в Киев заявили о постепенном возобновлении американского дипломатического присутствия на Украине.

Сообщается, что на предстоящей неделе дипломаты возобновят "однодневные поездки" во Львов из Польши.

Кроме того, в Вашингтоне активизируют планирование возвращения дипломатической миссии в Киев. "Нельзя заменить это взаимодействие лицом к лицу, и, конечно, в возвращении в страну есть символизм", - приводит слова Блинкена ТАСС.

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