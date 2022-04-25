Россия потребовала от США прекратить вооружать Украину

25 апр. 8:13

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о том, что Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие.

По его словам, это не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. "Передавали ли мы ноту - да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Далее дипломат обратил внимание на то, что задача американкой стороны не допустить того, "чтобы Россия твердо стояла на ногах, чтобы российские интересы уважались в мире, чтобы российский голос был слышен".