Зурабишвили поздравила Макрона с победой на выборах президента Франции

25 апр. 7:55

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила Эммануэлю Макрону поздравительную телеграмму по случаю его победы на президентских выборах во Франции.

"Поздравляю, @EmmanuelMacron, Франция победила вместе с вами! Европа побеждает, и мы побеждаем, мы, грузины и украинцы, которым нужна сильная, достойная Европа!" – говорится в поздравлении.

Нпмомним, что накануне во Франции прошел второй тур президентских выборов. О данным местного МВД, по итогам подсчета 90% Макрон набирает 56,54%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 43,46%.