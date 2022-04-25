Дагестан примет обучающий семинар по работе со СМИ 

25 апр. 6:05

Обучающий семинар "Mediaпространство" по подготовке молодежи и молодых учителей работе со средствами массовой информации пройдет в Махачкале, информирует пресс-служба Минобрнауки республики.

Сообщается, что образовательное мероприятие пройдет в Дагестанском государственном университете народного хозяйства.

Участником семинара станут более 100 учеников и молодых педагогов из школ районов и городов республики. "Семинар организован для развития профессионального интереса учеников к СМИ и обучения квалифицированных специалистов, готовых работать в этой сфере", - указано в релизе.

Помимо этого, участники смогут улучшить знания в фото- и видеосъемке, основах школьного телевидения, организации рабочего процесса всей команды, а также попрактиковаться в создании школьной газеты и текстов для СМИ.

