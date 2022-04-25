Жительница Мартвили погибла в ДТП с иномарками

25 апр. 6:55

Жительница Мартвили погибла в аварии, по факту назначена прокурорская проверка. По данным местных правоохранителей, трагедия произошла в селе Хумци Мартвильского района, где автомобиль марки "Мицубиси", за рулем которого находился замглавы Мартвильского районного отделения полиции, столкнулся с "Мерседесом".

"В результате столкновения 80-летняя пассажирка "Мерседеса" скончалась на месте, а оба водителя получили повреждения", - приводит сообщение Sputnik Грузия.

По факту случившегося ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.