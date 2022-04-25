К лету между курортами Краснодарского края начнет ходить теплоход

25 апр. 8:15

К лету между Новороссийском, Геленджиком и Сочи будет курсировать пассажирский теплоход "Комета". Из Новороссийска в Геленджик по морю можно будет добраться за час, а до Сочи - за 4,5 часа: такой путь будет быстрее, чем на машине, - сообщила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Одновременно судно может перевозить 120 пассажиров. В прошлый курортный сезон "Кометой" воспользовались более 14 тыс человек. Цены на билеты колеблются от 250 до 2990 рублей в зависимости от класса и маршрута.

Также к курортам Северного Кавказа и Черному морю запустят дополнительные поезда. В РЖД уже сейчас фиксируют высокий спрос на билеты по этим направлениям.