Первую академию национального вида спорта возведут в Ингушетии в будущем году

25 апр. 6:30

Два крупных спортивных объекта построят в Ингушетии в следующем году, сообщил министр спорта республики Али Дошхоклоев.

По его словам, в Минспорта России уже направлены документы по двум объектам, которые предполагается построить в будущем году в рамках непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы.

"Это ФОК с игровым залом в Барсуках (Назрановский район - ред.) и первая для нашего региона академия национального ингушского вида спорта "Шодсанлат" в Магасе", - цитирует Дошхоклоева ТАСС.