Россия запустит в космос спутник с сиренью 9 августа

25 апр. 4:05

Автономный запуск в космос спутника с ростками сирени из Белгородской области назначен на 9 августа, рассказал директор инжинирингового центра Белгородского государственного национального исследовательского университета Иван Никулин.

"Спутник отправили уже на компоновку, на проведение комплексных испытаний вместе с ракетой", - цитирует его ТАСС.

В рамках комплексных испытаний планируется проверить сам спутник и его влияние на остальные устройства, используемые при запуске ракеты-носителя.

Ранее сообщалось, что в ходе эксперимента планируется сравнить развитие сирени в космосе с контрольной группой ростков, помещенной в такой же спутник на Земле.