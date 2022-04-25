Обзор СМИ Кавказа 18 - 24 апреля

Нынешний год, год 100-летия Карачаево-Черкесии, будет ознаменован открытием множества социально значимых объектов и яркими культурными и спортивными мероприятиями, пишет местная газета "День республики". На территории республики строят, реконструируют или ремонтируют более 60 объектов. Большая часть из них расположена в сельской местности.

В Черкесске будет завершено возведение соборной мечети и открыт стадион "Нарт". Начнется капитальный ремонт 23 образовательных организаций, откроется Центр молодежного инновационного творчества. На улицах установят иллюминацию и подсветку. Обновится городской транспорт. Большое внимание будет уделено озеленению. С наступлением тепла все городские цветники украсят сотни тысяч цветов, изменится внешний вид парков, скверов, пешеходных зон во всех уголках Черкесска. Из культурных мероприятий крупным событием станет гала-концерт на стадионе "Нарт".

Пройдет фестиваль классической музыки "Классика под звездами", на котором музыканты будут выступать в непосредственной близости от обсерваторий Карачаево-Черкесии, а также Международный музыкальный фестиваль в Архызе. Там же пройдет полуфинал телевизионной премии "Тэфи", организуемый Фондом "Академия российского телевидения". Пройдут межрегиональные соревнования по сверхлегкой авиации, Фестиваль воздушных шаров, товарищеский матч по футболу между командами сборной КЧР и ветеранов звезд московского "Спартака".

Празднование 100-летия КЧР пройдет и в Москве. На летние месяцы запланированы концерты лучших коллективов на открытых площадках города. В вагонах столичного метро будет транслироваться видеоролик, посвященный истории, культуре, туристическим возможностям республики. В одном из парков Москвы будет высажена аллея из ста деревьев, а также установлен монумент в честь памятной даты.

Указ о праздновании 100-летия Карачаево-Черкесии подписал президент РФ Владимир Путин. Председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия Карачаево-Черкесии назначена министр культуры РФ Ольга Любимова.

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За 2021 год объем услуг туристической инфраструктуры Дагестана вырос на 76%, а объем санаторно-курортных услуг – на 147%. Республику посетило более миллиона туристов, что значительно превышает показатели предыдущих лет. Наибольший интерес у туристов вызвали Дербент, Сулакский каньон, Гунибский, Хунзахский и Шамильский районы. Об этом, как пишет газета "Дагестанская правда", говорилось на совещании по развитию туризма в республике с участием главы региона Сергея Меликова.

Все более популярными становятся промышленный и сельскохозяйственный, пеший и спортивный туризм, экотуризм. В развитие инфраструктуры для приема туристов активно включаются агропромышленные предприятия, разрабатываются маршруты с включением в них сельхозпредприятий. Среди них совхоз "Алмакский", предприятие интенсивных садов "Анжелина". В настоящее время развитию агротуризма оказывается государственная поддержка, в рамках которой предприятие может претендовать на сумму до 10 млн рублей.

В рамках развития промышленного туризма разработано пять экскурсий и три региональных промышленных турмаршрута – Чиркейская ГЭС, Кизлярский коньячный завод и КФХ "Главрыба". Идет работа над дагестанским отрезком "Большой кавказской тропы" протяженностью более 400 км для любителей пешего туризма. Один из участков тропы – Дербент-Кубачи-Балхар – уже готов для прохождения.

Популярными локациями экотуризма названы бархан Сарыкум, национальный заповедник "Самурский". В этом году также создан прибрежный природный комплекс "Папас", привлекающий туристов наличием краснокнижных животных. В Казбековском районе благоустроена смотровая площадка Сулакского каньона. Совместно с Российским государственным университетом туризма и сервиса разработаны концепции развития туристических кластеров "Сулакский каньон", "Прибрежный" и "Горный". По словам министра по туризму и народным художественным промыслам РД Эмина Мерданова, активное развитие традиционных и новых видов туризма, а также сложившаяся ситуация в мире позволяют прогнозировать увеличение спроса на туристские услуги в регионе в среднем на 25%.

В рамках реализации государственной программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан" реализуется 9 проектов на общую сумму 2,5 млрд рублей. Также три туристско-рекреационных проекта вошли в состав стратегического (прорывного) проекта "Развитие Каспийского кластера": создание туристско-рекреационных комплексов "Инчхе Марина Каспий", "Золотые пески" и расширение санатория "Каспий". В этом году в рамках реализации проекта ТРК "Золотые пески" будет введено в эксплуатацию два гостиничных корпуса, ресторан на 60 посадочных мест, аквапарк с открытым бассейном, спортивная и детская площадки, здание летнего кафе, создано 420 койко-мест и 60 новых рабочих мест.

Глава РД Сергей Меликов подчеркнул, что туристическая отрасль становится одним из драйверов региональной экономики, а в этом году в Дагестане ожидается туристический бум. Говоря о недостатках, он напомнил, как широко обсуждались в информационном пространстве недоработки объектов размещения и общепита, состояние дорог, ведущих к объектам показа, обеспеченность обзорных и смотровых площадок соответствующей инфраструктурой, вопросы санитарного состояния и безопасности. Гунибский район испытывает трудности с водой, не решена проблема централизованной канализационной системы. В Табасаранском районе нет необходимой инфраструктуры - мест размещения, питания, что не позволяют в полной мере использовать туристический потенциал.

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Правительство Абхазии утвердило новые цены на экскурсионные билеты за въезд на территорию Рицинского реликтового национального парка и в Новоафонскую пещеру. Изменения вступают в силу с 1 мая 2022 года. В беседе с корреспондентом "Спутник-Абхазия" руководитель Рицинского парка Адамур Багателия назвал это вынужденной и необходимой мерой. Он уточнил, что стоимость билетов на объекте удвоится - для взрослых путешественников с 350 рублей до 700, для юных посетителей в возрасте 8-12 лет – со 100 до 200 рублей, для детей до восьми лет посещение остается бесплатным. Согласно распоряжению Кабмина, бесплатным посещение Рицинского парка остается и для граждан Абхазии, а также туристов, если они ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов или Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. По словам Багателия, без повышения цен содержать парк было бы очень тяжело. Стоимость выполнения хозяйственных работ возросла, необходимо поднять зарплаты сотрудникам коммунальных служб парка. Цены на горюче-смазочные материалы, запчасти для техники возросли в разы, и вместе с ними увеличился объем ежегодных расходов. "Если в прошлом году мы нанимали один грузовик за 18 тыс. рублей за день работы, то сейчас, если согласятся на 30 тыс. рублей, мы скажем им спасибо", – посетовал директор парка. Он надеется, что продажа билетов по новым тарифам позволит покрыть расходы на проведение ряда работ на территории парка и улучшить финансовое положение объекта.

Экскурсии в Новоафонскую пещеру для взрослых подорожали с 500 до 700 рублей, для детей до восьми лет вход остался бесплатным. Администрация объекта предусмотрела льготный билет за 200 рублей – им могут воспользоваться дети и подростки от восьми до 16 лет, граждане республики, студенты-очники абхазских вузов и колледжей, ветераны и инвалиды войны. Руководитель объекта Мирон Чалмаз рассказал, что тариф и зарплаты сотрудников не менялись с 2014 года, а функционирование такого крупного туристического объекта требует больших затрат. "Есть вещи, которые мы не можем позволить себе без помощи государства. Повышение цен было необходимо. В действительности можно было повысить стоимость еще больше, но мы пришли к такому согласию с Кабинетом министров", – сказал он. Директор объекта также заметил, что все последние годы инфраструктура пещеры работает на износ, и вряд ли даже это повышение решит все проблемы.

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Газета "Южная Осетия" информирует, что в течение первого квартала текущего года в российских клиниках оказали высокотехнологичную медицинскую помощь 61 гражданину республики. Больные направлялись на диагностику и лечение в Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Москвы, Национальный медицинский исследовательский центр онкологии Ростова-на-Дону, Республиканский онкологический диспансер Минздрава РСО-Алания, Северо-Кавказский Многопрофильный медицинский центр Беслана, Институт мозга человека Российской академии наук Санкт-Петербурга. В основном это люди с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и т.д. В текущем году в государственном бюджете Южной Осетии предусмотрено 20 млн рублей на оказание высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи в клиниках РФ гражданам РЮО, не имеющим российское гражданство, сообщили изданию в Минздравсоцразвития РЮО. Аналогичная сумма была предусмотрена и в госбюджете 2021 года. В прошлом году Минздравсоцразвития направило в лечебные учреждения России 231 граждан РЮО для оказания им высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи. Кроме этого на лечение за счет полисов Обязательного медицинского страхования направлены и 123 гражданина РФ, постоянно проживающих на территории Южной Осетии.

В конце 2021 года в РЮО впервые провели высокотехнологичные операции по эндопротезированию суставов. Специалисты из Республиканской клинической больницы Махачкалы во главе с завотделения Ратмиром Абдулсаламовым провели в Цхинвале совместно с травматологом-ортопедом Республиканского многофункционального медицинского центра Константином Серветником несколько бесплатных успешных операций по замене тазобедренных суставов. Планируется внедрить и замену коленных суставов, а также операции при грыжах позвоночника и PRP-терапии для лечения коленных суставов. Для жителей РЮО эти виды медицинской помощи будут оказывать бесплатно.

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Газета "Кабардино-Балкарская правда" сообщает, что в республике выработаны меры поддержки членов добровольных народных дружин, участвующих в охране государственной границы. Предусмотрено их материальное стимулирование, предоставление льгот и компенсаций, с учетом экономических, финансовых и иных возможностей органов государственной власти республики и органов местного самоуправления. Такое решение было принято главой КБР Казбеком Коковым на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в КБР и Совета по экономической и общественной безопасности КБР.

Помощь местного населения в охране государственной границы всегда вносила существенный вклад в обеспечение пограничной безопасности КБР и государства в целом, пишет издание. Только за прошлый год при помощи местного населения было выявлено порядка 200 нарушителей правил пограничного режима, в отношении которых возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых с правонарушителей взыскано штрафов на общую сумму свыше 110 тыс. рублей.

На сегодняшний день во всех приграничных населённых пунктах Кабардино-Балкарии при содействии органов местного самоуправления сформировано шесть добровольных народных дружин общей численностью порядка 52 человек, которые в соответствии с российским законодательством контролируют соблюдение установленных на границе административно-правовых режимов и разъясняют их правила гражданам. Многие из них заступают в пограничные наряды и помогают пограничникам днём и ночью, выполняя задачи по защите государственной границы.

По итогам работы за 2021 год 12 членов добровольных народных дружин поощрены правами начальника Пограничного управления, семь человек – правами должностных лиц пограничных подразделений. Теперь они будут поощряться и материально. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по КБР благодарны жителям приграничных районов за оказание помощи в обеспечении надежной защиты государственной границы и приглашают всех желающих вступить в ряды добровольных народных дружин. Для этого необходимо обратиться в ближайшие подразделения Пограничного управления, находящиеся в Терсколе, Эльбрусе, Верхнем Баксане, Булунгу, Безенги, Верхней Балкарии, говорится в публикации.