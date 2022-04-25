Концерт, посвященный столетию Рауфа Гаджиева, пройдет в Баку осенью

25 апр. 0:07

В Баку во Дворце Гейдара Алиева 24 ноября состоится концерт, посвященный столетию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Рауфа Гаджиева. Об этом сообщают организаторы.

На вечере произведения Рауфа Гаджиева исполнят известные артисты.

Рауф Гаджиев - автор около ста песен, в том числе "Мой Азербайджан", "Бахар гялир", "Севгилим", "Баку", "Лейла". Он написал также около 20 симфонических и классических композиций, шесть балетов и девять оперетт, создал музыку к примерно 20 кинофильмам.