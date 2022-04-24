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Ле Пен признала поражение на президентских выборах во Франции

Ле Пен признала поражение на президентских выборах во Франции

Кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен признала поражение во втором туре президентских выборов во Франции. При этом она назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре выборов президента, которые были обнародованы после закрытия избирательных участков.

"Этот результат стал для нас блестящей победой, - сказала Ле Пен в ходе митинга с избирателями, который транслировали французские телеканалы.

Она отметила, что этот результат символизирует сильное недовольство нынешней системой.

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