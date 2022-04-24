Захарова: Москва и Минск знают, как отвечать на западные санкции

24 апр. 21:50

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва и Минск уже много лет находятся под санкциями и знают, как на них отвечать.

"Москва и Минск живут под санкциями много лет, поэтому мы знаем, как на это отвечать", - сказала Захарова белорусскому телеканалу ОНТ в воскресенье. По мнению представителя внешнеполитического ведомства, "сила – в единстве".

Мария Захарова также отметила, что Запад вводит санкции под предлогом принципиального непринятия политики России. Но, по ее словам, примеры Кубы и Венесуэлы показывают, что "принципиальность" Запада может улетучиться в один момент, когда западным политикам нужно решать собственные текущие проблемы и задачи.