Несколько сотен человек примут участие в полумарафоне "ЗаБег.РФ" в Махачкале

24 апр. 21:40

Почти 700 человек станут участниками Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", который проведут в Махачкале 22 мая. Об этом рассказали в пресс-службе министерства по физкультуре и спорту Дагестана.

"Регистрация на участие в забеге в этом году уже открыта на сайте забег.рф.", - цитирует сообщение ТАСС.

Участники стартуют с площади имени Ленина, дистанция полумарафона - 21,1 км.

Кроме основной дистанции, в программу входят еще три - 10, 5 и 1 км, их участники также начнут забег на центральной площади.

"Маршрут забега проложен по проспектам Расула Гамзатова и Петра I, движение транспорта по которым и рядом расположенным улицам будет ограничено в день проведения мероприятия", - уточнили в министерстве.