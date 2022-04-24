Замминистра иностранных дел Ирана прибудет с визитом в Азербайджан

24 апр. 21:30

На этой неделе заместитель министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари посетит Азербайджан, сообщил журналистам посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

Посол подчеркнул, что руководство Азербайджана придает особое значение отношениям с Ираном, в связи с чем взаимные визиты совершаются часто. Ализаде добавил, что в следующем месяце также состоятся взаимные визиты.

"Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев может посетить Иран в следующем месяце. Кроме того, в мае в Баку пройдет заседание Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества. На встречу были приглашены спикеры парламентов стран-членов ОЭС. Ожидается, что во встрече на высоком уровне примут участие спикер иранского парламента и делегация", - отметил он.