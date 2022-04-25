Латинская Америка стала для Турции стратегическим открытием - Чавушоглу

Анкара и Монтевидео подписали соглашения, которые, по словам главы МИД Турции Чавушоглу, проложат путь к дальнейшему увеличению объема торговли.

TRT World сообщает, что на совместной пресс-конференции со своим уругвайским коллегой Франсиско Бустильо в Монтевидео Чавушоглу выразил желание развивать двусторонние отношения с Уругваем. "Я очень доволен той динамикой, которой мы достигли за последний год", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

"Мы подписали два важных соглашения, и можем еще больше увеличить объем двусторонней торговли. Хотя даже без этих соглашений объем нашей торговли увеличился на 30 процентов, несмотря на пандемию", - сказал Чавушоглу. Он добавил, что после подписания соглашения о свободной торговле объем двусторонней торговли и экономическое сотрудничество достигнут гораздо более высокого уровня. Сейчас речь идет о развитий контактов в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, оборонной промышленности и туризме.

Министр также добавил, что Турция с нетерпением ждет открытия посольства Уругвая в Анкаре. Со своей стороны, Бустильо заметил, что подписанное соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций приведет у развитию "фантастических отношений" и увеличению объема торговли.

Открытие посольства

Официальный визит Чавушоглу стал первым официальным визитом на уровне министра иностранных дел в Монтевидео, где он открыл посольство Турции.

"Латинская Америка стала для нас стратегическим открытием. За последние 20 лет мы увеличили количество посольств в регионе с 6 до 17", - сказал министр, добавив, что число посольств латиноамериканских стран в Анкаре увеличилось с 6 до 16 за тот же период.

С открытием новых посольств увеличится взаимная торговля и сотрудничество во всех областях, сказал Чавушоглу, добавив, что стороны планируют полеты авиакомпании Turkish Airlines в Монтевидео. По словам Чавушоглу, несмотря на физическое расстояние между странами, Турция имеет культурную близость с Уругваем. "Не случайно турецкие сериалы очень популярны в Латинской Америке, в том числе в Уругвае", - добавил он.

При этом Чавушоглу заявил, что кризисы в регионе не могут отвлечь его страну от достижения ее глобальных целей. "Понимая это, мы посещаем Латинскую Америку, чтобы вместе строить будущее. Если мы будем работать вместе, мы сможем вывести наши отношения со всеми латиноамериканскими странами, особенно с Уругваем, на гораздо более высокий уровень", - добавил министр.

После Уругвая Чавушоглу посетил Бразилию, которая стала крупнейшим торговым партнером Турции в Латинской Америке, для участия в заседании Совета по сотрудничеству на высоком уровне и переговоров о развитии двусторонних отношений.