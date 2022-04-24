Игра лело на западе Грузии завершилась трагедией

24 апр. 21:15

Традиционная игра "лело бурти", которая устаивается ежегодно на Пасху в селе Шухути Ланчхутского района Гурии завершилась трагедией, передает Sputnik Азербайджан со ссылкой на местное информагентство.

Сообщается, что во время игры в лело 47-летний участник получил серьезные повреждения, после чего был доставлен в клинику "Медальфа" в Ланчхути. Однако медикам не удалось его спасти.

По данным агентства, вес кожаного мяча, которым в этом году грали жители Земо и Квемо Шухути, составил 16, 5 кг.

На месте инцидента уже мобилизована полиция.

Игра "Лело бурти" — старинный грузинский вариант регби. Она ежегодно проводится в селе Шухути Ланчхутского муниципалитета (регион Гурия) в Пасху.