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Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции

Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции

Действующий глава государства Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции. Согласно данным французских СМИ, Макрон набирает 57,6% голосов.

Руководитель крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает 42,4%.

Ранее Бельгийский телеканал, ссылаясь на данные опроса "четырех авторитетных центров изучения общественного мнения" среди французов, проголосовавших до 17:00 по местному времени (18:00 мск), уже сообщил, что Макрон занимает лидирующую позицию.

Напомним, что во Франции до завершения голосования запрещается публиковать какие-либо предварительные данные голосования или результаты опросов. Тем не менее, это ограничение не распространяется на СМИ других стран.

Избирательные участки открылись в воскресенье в 8:00. Завершилось голосование в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Первый тур президентских выборов во Франции уже прошел 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов, во второй тур прошли Макрон (27,84% голосов) и Ле Пен (23,15% голосов).

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