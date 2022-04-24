24 апр. 21:01

Действующий глава государства Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции. Согласно данным французских СМИ, Макрон набирает 57,6% голосов.

Руководитель крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает 42,4%.

Ранее Бельгийский телеканал, ссылаясь на данные опроса "четырех авторитетных центров изучения общественного мнения" среди французов, проголосовавших до 17:00 по местному времени (18:00 мск), уже сообщил, что Макрон занимает лидирующую позицию.

Напомним, что во Франции до завершения голосования запрещается публиковать какие-либо предварительные данные голосования или результаты опросов. Тем не менее, это ограничение не распространяется на СМИ других стран.

Избирательные участки открылись в воскресенье в 8:00. Завершилось голосование в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Первый тур президентских выборов во Франции уже прошел 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов, во второй тур прошли Макрон (27,84% голосов) и Ле Пен (23,15% голосов).