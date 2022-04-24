Главный советник Госдепа США по переговорам на Кавказе прибыл в Баку

24 апр. 20:32

Главный советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер прибыл в столицу Азербайджана. Об этом говорится в сообщении в Twitter на странице посольства США в Азербайджане.

"Мы приветствуем главного советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофера, который находится с визитом в Баку 24-29 апреля. Соединенные Штаты привержены двустороннему и многостороннему сотрудничеству для обеспечения мирного, демократического и процветающего будущего на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.