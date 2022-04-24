Азербайджанские дзюдоисты выиграли 19 медалей на Кубке Европы

24 апр. 20:15

Сборная Азербайджана завоевала 19 медалей на Кубке Европы по дзюдо в Дубровнике (Хорватия), Познани (Польша) и Страсбурге (Франция).

В Дубровнике прошли соревнования среди взрослых. К двум золотым и одной бронзовой медалям, завоеванным вчера, сегодня команда добавила еще два золота. Зелим Цкаев (81 кг) и Имран Юсифов (свыше 100 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Так, в Хорватии сборная Азербайджана получила четыре золотых медали и одну бронзовую.

На молодежном Кубке Европы в Польше у Азербайджана имеется пять наград – два золота, два серебра и бронза. Айтадж Гардашханлы (63 кг) и Вугар Талыбов (90 кг) взяли золото. Кенуль Алиева (48 кг) и Сабина Алиева (57 кг) уступили в финале, завоевав серебро. Бронзовым призером стал Гадир Гусейнов (73 кг).

Наконец, на Кубке Европы среди юношей, прошедшем в Страсбурге, дзюдоисты из Азербайджана завоевали девять медалей – одну золотую, три серебряных и пять бронзовых. Победителем соревнования стал Низами Имранов (60 кг). Магомед Мусаев (55 кг), Ниджат Нагиев (66 кг) и Али Гаджизаде (73 кг) стали серебряными призерами. Бронзы же удостоились спортсмены Магомед Мамишов (50 кг), Халид Мамедов (50 кг), Шахин Оруджзаде (55 кг), Абиль Юсубов (66 кг) и Нахид Таргулиев (73 кг).