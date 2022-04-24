Иран нейтрализовал кибератаки на инфраструктуры страны

24 апр. 19:59

Отдел Безопасности киберпространства и обмена информацией (БКОИ) правительства Ирана сообщил, что на днях благодаря своевременным мерам Отдела были нейтрализованы многочисленные кибератаки на инфраструктуры страны, передает ИРНА.

По сообщению БКОИ, хакеры пытались проникнуть в дыру в безопасности в одном из широко используемых в организациях программных обеспечений, а также хотели получить доступ к инфраструктуре. Кроме того, они хотели ввести свой зараженный контент, однако их атаки были нейтрализованы.

Отмечается, что целью хакеров было 100 программных обеспечений правительства.