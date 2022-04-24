Киев и Вашингтон ведут переговоры об использовании замороженных российских активов для финансовой помощи Украине

24 апр. 19:45

США и Украина обсуждают вопрос использования замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы ведем такие переговоры с Соединенными Штатами и всеми нашими партнерами <...>. Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира - найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины", - сказал Шмыгаль.

На вопрос о том, что Украине ежемесячно необходимо до $5 млрд финансовой помощи, он ответил утвердительно. Шмыгаль также добавил, что западные партнеры, в числе которых страны Группы двадцати, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), согласны с этой суммой.

"Мы ведем много переговоров со странами G20, министрами финансов этих стран, международными финансовыми организациями - МВФ, ВБ. Они все одобряют эту сумму и понимают, что нам нужна гуманитарная помощь для внутренне перемещенных лиц", - подчеркнул премьер.

Напомним, что ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон пока не знает, можно ли направить замороженные активы ЦБ РФ на помощь Украине, последствия этого "нужно тщательно взвесить".