Беларусь подпишет контракты с Узбекистаном в сфере машиностроения

24 апр. 19:30

Во время белорусско-узбекского бизнес-форума, запланированного на 25 апреля, Беларусь намерена подписать целый ряд контрактов. Об этом сообщил БЕЛТА председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.

"Мероприятие предусматривает проведение контактно-кооперационной биржи. Для участия в форуме заявилось около 100 человек. Мы заранее направили наши предложения, обозначили сферы интересов белорусских компаний. Интерес представляет сотрудничество в машиностроении, сельском хозяйстве, легкой промышленности. Во время бизнес-форума предусмотрено подписание целого ряда контрактов, меморандумов и соглашений", - заявил Мятликов.

Председатель торгово-промышленной палаты также отметил, что для Беларуси Узбекистан является перспективным партнером в качестве логистического хаба для поставок продукции на другие рынки. Он добавил, что поставки белорусской продукции в Узбекистан растут.

"Это положительно сказывается на уровне товарооборота, который по итогам прошло года превысил $300 млн. За 4 года нам удалось его удвоить. Сегодня мы активно продвигаем на узбекском рынке продукцию машиностроения. Также начинает завоевывать этот рынок продукция "Белкоммунмаша". Речь идет об электробусах. Сегодня эта техника уже колесит по улицам Ташкента", - подчеркнул председатель БелТПП.