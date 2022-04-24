ГПС Азербайджана задержала члена армянской диверсионной группы

24 апр. 19:00

Член провокационно-диверсионной группы ВС Армении, военнослужащий Матиросов Эдуард Артурович был задержан Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана. Об этом сообщает агентство Trend со ссылкой на Госслужбу.

Отмечается, что оперативные условия находятся под контролем.

Ранее, 23 апреля, на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через территорию Зангиланского района, ГПС предотвратила попытку нарушения государственной границы АР со стороны провокационно-диверсионной группы ВС Армении.