Джонсон: отношения Великобритании с Индией выходят на новый уровень

Отношения Великобритании и Индии выходят на новый уровень в целом ряде сфер, заявил в интервью индийскому телевидению британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Полагаю, что в мире, где все мы хотим сотрудничать, было бы разумным действовать сообща с тем, чтобы мы вместе могли быть более самодостаточны. У нас есть доверенные партнеры, и наши отношения выходят на новый уровень в сферах зеленого роста, обороны и безопасности, а также торговли", - подчеркнул он.

Кроме того, Джонсон назвал Индию примером демократического государства, отметив, что не считает для Великобритании возможным поучать какие-либо другие страны в вопросах демократии. Джонсон добавил, что его не беспокоит расхождение позиций Великобритании и Индии по поводу России.

"В мире, где автократии могут делать жуткие вещи, необходимо строить как можно более тесные партнерские, дружеские связи между демократиями", - сказал британский премьер.

По словам Джонсона, оборонное партнерство США, Великобритании и Австралии AUKUS и Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad) могут служить примерами успешного сотрудничества свободных стран.

Напомним, что на этой неделе состоялся первый визит Джонсона в Индию в качестве главы правительства Великобритании.