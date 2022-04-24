В Грузии по обвинению в нападении на сотрудника полиции задержаны трое подозреваемых

24 апр. 18:21

В городе Сенаки на западе Грузии сотрудники полиции задержали трех человек по обвинению в избиении сотрудника правоохранительных органов, сообщает Sputnik Грузия.

Отмечается, что МВД Грузии ведет расследование инцидента по статье 353 УК Грузии "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти".

Кроме того, сообщается, что инцидент произошел рано утром в воскресенье, в нападении на полицейского участвовало пять человек. Вероятной причиной нападения стало замечание, сделанное сотрудником полиции несколькими часами ранее за неправильную парковку.