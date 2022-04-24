Посольство РФ в Тегеране опровергло сообщения о поставках иранского оружия в Россию

24 апр. 18:01

Российское посольство в Иране опровергло информацию о якобы имевших место поставках иранских вооружений в Россию. Об этом сообщило диппредставительство РФ в воскресенье в Twitter.

"Появившаяся в некоторых СМИ информация о поставках иранского вооружения в Россию является фейком и не соответствует действительности" - говорится в сообщении диппредставительства.

Напомним, что ранее некоторые СМИ Великобритании опубликовали информацию о якобы имевших место поставках Ираком и Ираном вооружений в Россию, включая зенитно-ракетные комплексы. Согласно сообщениям этих СМИ, вооружения поставлялись для использования в ходе спецоперации на Украине. Британские СМИ якобы узнали об этом от неназванных представителей Сил народной мобилизации в Иране и региональных разведывательных служб.

Ранее Тегеран и Багдад уже опровергли данные сообщения.

"Статья в Guardian под названием „Россия использует контрабанду оружия Ираном из Ирака против Украины“ — это нереальный и безосновательный рассказ", — сказано в сообщении иранского посольства в Лондоне в Twitter.