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Чавушоглу раскритиковал заявления Байдена по событиям 1915 года

Чавушоглу раскритиковал заявления Байдена по событиям 1915 года

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в своем Twitter раскритиковал заявления президента США Джо Байдена о событиях 1915 года в Османском государстве, передает "Анадолу".

"Некоторые западные лидеры в последние дни утверждают, что слово "геноцид" может быть использовано только после соответствующего решения суда. Это правда! Однако когда эти же люди, руководствуясь политическими мотивами, без решения суда используют слово «геноцид» относительно событий 1915 года, это является наиболее наглядным примером их лицемерия", - отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

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