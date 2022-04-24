Часть салонов операторов мобильной связи может закрыться в России

24 апр. 17:15

Часть салонов операторов мобильной связи может закрыться в РФ, если им не получится договориться о снижении арендной платы с торговыми центрами, сообщил гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

"Не думаю, что их просьбы или предложения будут всецело услышаны всеми торговыми комплексами. Да, возможно, в каких-то регионах удастся договорится на скидочные программы, в каких-то регионах придется закрываться, потому что есть альтернативы и владелец торгового центра не будет на 50% сокращать доходность от сдачи места, если на это место есть кто-то", - подчеркнул Кусков.

При этом он отметил, что для россиян закрытие до 10-15% таких точек останется незаметным, поскольку салоны будут закрываться в городах, где есть избыточное количество точек.