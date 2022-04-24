Вторая церемония награждения победителей и призеров Кубка мира FIG по художественной гимнастике прошла в Баку

24 апр. 16:59

24 апреля, в воскресенье, в столице Азербайджана прошла вторая церемония награждения победителей и призеров Кубка мира FIG по художественной гимнастике в индивидуальных и групповых упражнениях. Об этом сообщает агентство Trend.

Напомним, что Кубок мира FIG по художественной гимнастике прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 22-24 апреля. Около 130 спортсменок из 31 страны мира приняли участие в соревнованиях. Среди них 42 гимнастки выступили в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представили Арзу Джалилова и Зохра Агамирова. В групповых упражнениях выступила команда, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.