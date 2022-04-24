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Иранские власти перехватили танкер с контрабандным топливом

Иранские власти перехватили танкер с контрабандным топливом

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана задержал иностранный танкер, который переплавлял контрабандное топливо в Персидском заливе. Об этом сообщило агентство Mehr в воскресенье.

Отмечается, что на борту судна находилось 200 тыс. литров топлива. Бойцы КСИР взяли под стражу восемь членов экипажа танкера и передали их судебным властям иранской провинции Бушир, говорится в сообщении.

Власти также провели проверку на пяти судах, экипажи которых намеревались перегружать топливо на перехваченный иностранный танкер.

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