Давлением на дипломатов США пытаются прекратить диалог с Россией, заявили в Госдуме

24 апр. 16:30

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил в беседе с РИА Новости, что прекращение диалога между Россией и США представляет собой угрозу для всего мира, но своими действиями Вашингтон показывает, что США именно этого и добиваются.

"Практически США делают все, чтобы итогом всех этих действий было прекращение хоть какого-нибудь диалога между двумя странами, а это очень опасно для всех, учитывая, что США и Россия - это ядерные державы", - передает агентство слова политика.

Шхагошев также добавил, что за Россией "не заржавеет в части зеркального ответа", а все действия Штатов обусловлены тем, что РФ "вводит США в дипломатический стресс" проведением спецоперации на Украине, которая "неизбежно бьет и по остаткам однополярного мира".

"Это последнее дело подобными вещами давить на дипломатов. С одной стороны, они призывают к теоретическим переговорам, а с другой, вот так уже на практике поступают с дипломатами", - подчеркнул парламентарий.