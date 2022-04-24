Путин проведет экономическое совещание на следующей неделе

24 апр. 16:15

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по вопросам экономики. Об этом сообщается в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия1".

В планах российского лидера также участие в заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, встреча со спортсменами Олимпийской и Паралимпийской сборных, а также заседание Совета по развитию сорта.

Ранее также стало известно, что глава государства примет участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Об это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.