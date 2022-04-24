Эрдоган обсудил с Зеленским ход переговорного процесса

24 апр. 15:59

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив с ним ситуацию на Украине и переговорный процесс между Москвой и Киевом.

"Президент Эрдоган провел телефонный разговор с... Владимиром Зеленским... Обсуждались последние события на Украине... и переговорный процесс", - сообщила канцелярия турецкого лидера, передает РИА Новости.

Эрдоган в беседе с Зеленским подчеркнул необходимость эвакуации раненых и мирных жителей из Мариуполя, а также заявил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку переговорному процессу и выступить как один из гарантов безопасности Украины.