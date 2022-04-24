Геоглиф из сосен украсил горы Карачаево-Черкесии к столетию республики

24 апр. 15:43

Памятный геоглиф "100 лет КЧР" создали из трех тысяч саженцев сосны в Усть-Джегутинском районе, написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на своей странице в Telegram.

"Сотни наших жителей приняли участие в этой замечательной акции и тем самым стали частью важного и доброго события - увековечили юбилей Карачаево-Черкесии", - пояснил он.

В Минприроды КЧР добавили, что размер геоглифа составил 20 тыс кв м, его высота - 100 м, длина надписи - 200 м. Над ним трудились 1,5 тыс жителей региона.

"Геоглиф высажен на горном склоне вдоль федеральной трассы А-155 и его хорошо видно проезжающим жителям и гостям Карачаево-Черкесии", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".