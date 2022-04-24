США заблокировали счета российских генконсульств в Хьюстоне и Нью-Йорке

24 апр. 15:28

Счета генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America, посольство практически находится в блокаде. Об этом в воскресенье заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США. Счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America", - рассказал он в эфире телеканала "Россия-1", передает ТАСС.

В адрес сотрудников посольства поступают письменные и телефонные угрозы. "Одно время блокировался даже выезд из посольства, проходили достаточно многочисленные демонстрации, были акты вандализма, обливали краской", - добавил посол РФ.

Действия Вашингтона вполне понятны в контексте той русофобии, которая развернута на данный момент в США, - уверен Антонов.