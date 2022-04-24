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СМИ: КСИР Ирана задержали в Персидском заливе судно с контрабандным топливом

СМИ: КСИР Ирана задержали в Персидском заливе судно с контрабандным топливом

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сегодня задержали иностранное судно с грузом контрабандного топлива, - сообщило иранское агентство Fars.

Судно было остановлено в северной части Персидского залива. На его борту находилось 200 тыс литров контрабандного топлива, - передает ТАСС.

Восемь членов экипажа арестованного судна переданы судебным органам иранской провинции Бушер.

Под каким флагом шло задержанное судно, местные власти информации не предоставили.

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