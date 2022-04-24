Прославленные педагоги Шалва и Паата Амонашвили дадут мастер-класс в Грузии

24 апр. 14:57

Мастер-класс двух выдающихся педагогов – отца и сына Шалвы и Пааты Амонашвили - пройдет в Тбилиси 1 мая. Семинар будет посвящен теме "Как не ссориться с детьми?". Число участников ограниченно, обязательна предварительная запись.

"Наверное, у каждого из нас, как у родителей, был момент, когда мы раздражались на своих детей, переставали контролировать собственные эмоции, могли наказать или даже накричать на них, а потом обязательно жалели об этом", - приводит анонс Sputnik Грузия.

По словам педагогов, участники семинара узнают оптимальные стратегии поведения в конфликтных ситуациях и секреты того, как стать счастливым родителем.

Шалва Амонашвили – известный грузинский педагог и психолог, разработчик оригинальной концепции гуманной педагогики, его перу принадлежат популярные книги о воспитании ребенка и образовательном процессе. Доктор психологических наук, писатель и разработчик учебных программ для сотен школ по всему миру Паата Амонашвили – его сын – также ведущий эксперт в области образования.