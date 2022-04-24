Финляндия отказалась от части российского электричества

24 апр. 14:47

Финляндия временно полностью прекратила поставки электричества из России в ходе пусконаладочных испытаний АЭС "Олкилуото-3", сообщает в воскресенье компания Fingrid, управляющая электросетями страны.

"АЭС "Олкилуото-3" была испытана сегодня в 10:30, все в сети работало по плану", - говорится в сообщении Fingrid, передает РИА Новости.

Также на постоянной основе финская компания с сегодняшнего дня ограничила импорт электричества из России на треть с 1300 МВт до 900 МВт.

Как отметил в комментарии газете Helsingin Sanomat доцент группы исследования рынка электроэнергии в Технологическом университете Лаппеенранта-Лахти (LUT) Юкка Лассила, решение Финляндии о сокращении импорта электроэнергии из России направлено на защиту от возможного влияния России в процессе возможной подачи заявки Финляндией в оборонительный альянс НАТО.