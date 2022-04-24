Под колесами машины в Казахстане погибла женщина и двое детей

24 апр. 14:27

Накануне в казахстанском селе Карабулак близ Талдыкоргана под колесами Audi-80 погибла женщина с двумя детьми.

Видео с места ДТП распространяется в соцсетях, в департаменте полиции региона также подтвердили этот факт, добавив: наезд был совершен 19-летним водителем Audi-80, под колесами которого оказались 36-летняя женщина и две девочки 6 и 1,5 лет. Все они скончались на месте происшествия, - передает Sputnik Казахстан.

"По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато уголовное расследование. Водитель задержан и водворен под стражу. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку", - добавили в пресс-службе полиции Алматинской области.