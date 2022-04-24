КТК возобновил погрузку нефти с одного из двух поврежденных ВПУ

24 апр. 14:14

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил работу третьего выносного причального устройства (ВПУ-3) на морском терминале под Новороссийском после его ремонта.

"Накануне на морском терминале КТК введено в эксплуатацию ВПУ-3 - провести водолазные работы и открыть оконечный подводный трубопроводный манифольд кратковременное улучшение погодных условий. Это позволило возобновить перевалку нефти на указанном ВПУ", - рассказали в компании, передает ТАСС.

Что касается ВПУ-2, то оно по-прежнему остается выведенным из эксплуатации из-за повреждений, полученных в конце марта повреждений. ВПУ-1 функционирует в штатном режиме.

Ранее специалистами подрядной организации и КТК была осуществлена промывка выносного причального устройства с помощью танкера, заменены поврежденные плавучие шланги, а также успешно реализованы мероприятия по опрессовке и проверке исправности всех систем ВПУ. В настоящее время к ВПУ-3 пришвартован танкер Delta Commander, осуществляется погрузка.

Напомним, 21 и 22 марта 2022 года после периода неблагоприятных погодных условий на ВПУ-3 было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов. Своевременное выявление неисправностей и вывод оборудования из эксплуатации позволили исключить возможность аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря.

Мониторинг обстановки в районе Морского терминала КТК под Новороссийском также осуществляли специалисты Росприроднадзора. Разлива нефти зафиксировано не было.

Трубопровод КТК близок к работе на полную мощность, и ВПУ-2 должно было заработать еще 22 апреля, - сообщил ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.