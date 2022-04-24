Команда Азербайджана заняла первое место в групповых упражнениях с пятью обручами на Кубке мира

24 апр. 13:37

Первое место на Кубке мира FIG по художественной гимнастике в Баку в групповых упражнениях с пятью обручами заняла команда, представляющая Азербайджан, сообщает Trend.

Упражнение с пятью обручами представила команда в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной. За упражнение команда получила 32.850 балла.

На второй позиции расположилась команда Италии (32.450 балла), на третьем месте – сборная Израиля (32.050 балла).

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что накануне команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" Кубка мира в многоборье.