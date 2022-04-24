СМИ: Британия перейдет на авиатопливо из растительного масла

24 апр. 13:29

Великобритания планирует наладить производство "экологически чистого" топлива для авиалайнеров, изготовленного из отработанного растительного масла и других отходов, пишет газета Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных представителей отрасли.

В Глобальной британской комиссии, членами которой являются руководители компаний Virgin Atlantic, Heathrow, Ernst & Young и Mace, рассказали, что создание такого авиатоплива принесет национальной экономике миллиарды фунтов стерлингов, позволит увеличить количество рабочих мест и достичь ключевых экологических целей, - передает РИА Новости.

Также это снизит зависимость от российских энергоресурсов, поскольку сейчас большинство самолетов британских авиакомпаний используют топливо, которое Москва поставляет в Роттердам.

Конфликт на Украине продемонстрировал уязвимость цепочек поставок, поэтому создание экотоплива поможет обеспечить энергетическую безопасность Британии, - заявил директор аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей.