"Газпром": транзит газа через Украину идет в штатном режиме

24 апр. 13:13

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 51,7 млн кубометров на 24 апреля, - сообщила компания.

С конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объему уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.

В то же время транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему сегодня, как ожидается, останется вдвое ниже мощностей этого маршрута, забронированных "Газпромом" по контрактным обязательствам, - следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТС), передает РИА Новости.

Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, формирующиеся на основе спроса в Европе, на 24 апреля составляют 52 млн кубометров. Это более чем в два раза ниже того объема мощности ГТС Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту - около 109,6 млн кубометров в сутки (40 млрд кубометров в год).