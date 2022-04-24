В России за сутки выявили 8446 новых заболевших коронавирусом

24 апр. 12:58

За минувшие сутки в России выявлены 8446 новых случаев COVID-19, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Количество госпитализаций за сутки составило 1352 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 49,6%. Увеличение количества госпитализаций произошло в четырех субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 75 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

"Умерло за сутки 168 человек", - говорится в сообщении.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 584 против 602 днем ранее. Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 18 против 15 днем ранее, до 43 138, а количество случаев выздоровления за сутки выросло на 447.

В Подмосковье диагностировали 356 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в области выявили 968 765 случаев заражения. Выздоровели 302 человека, умерли семеро.

В Санкт-Петербурге, по данным оперштаба, зафиксировали 587 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 516 362 случая заражения. В городе за день выздоровели 598, а умерли 14 человек.