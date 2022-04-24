Армянские диверсанты пытались попасть на территорию Азербайджана

24 апр. 12:43

Накануне в районе 18:00 провокационная группа ВС Армении попыталась пересечь государственную границу Азербайджана в районе Зангиланского района, - сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.

В результате принятых мер проникновение диверсионной группы на территорию Азербайджанской Республики было предотвращено, а диверсанты были вынуждены отступить.

"Государственная пограничная служба расценивает данный инцидент как провокацию армянской стороны против создания комиссий по делимитации между странами и соответствующей работы. О провокации армянской стороны проинформированы представители Федеральной пограничной службы Российской Федерации в Армении. "Если это произойдет еще раз, мы примем более серьезные меры", - говорится в заявлении.