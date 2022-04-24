Генсек ООН собирается в Турцию

24 апр. 12:25

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш завтра, 25 апреля, прибудет в Анкару, - сообщили в офисе главы всемирной организации.

Гутерриш планирует встретиться в Турции с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Темы предстоящих переговоров пока не обозначены, - передает ТАСС.

Напомним, 26 апреля генеральный секретарь ООН отправится с визитом в Москву, где он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и будет принят главой государства Владимиром Путиным, а 28 апреля Гутерриш совершит визит на Украину и проведет переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.