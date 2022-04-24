Касым-Жомарт Токаев поздравил православных жителей Казахстана с Пасхой

24 апр. 12:14

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня поздравил православных христиан республики с Пасхой, - сообщила его пресс-служба.

"Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю православных граждан нашей страны со светлым праздником Пасхи!", - говорится в поздравлении президента, опубликованном сегодня на его сайте, передает РИА Новости.

Для верующих это особенно радостный день, наполненный надеждой и верой. Он вдохновляет на созидание, заботу о ближнем и помощь нуждающимся, - отметил глава Казахстана.

"Гармонично вплетенные в нашу культуру пасхальные традиции сближают людей всех этносов и вероисповеданий. Они способствуют укреплению семейных ценностей, взаимопонимания и согласия в обществе", - подчеркнул президент.

"Пусть праздник Пасхи наполнит ваши дома любовью и счастьем! Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов!", - заключил он.