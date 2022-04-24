Азербайджанские гимнастки выступят в шести финалах Кубка мира

24 апр. 11:39

Сегодня, 24 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку пройдут финальные соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике.

В заключительный день Кубка мира будет разыграно шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). Сборная Азербайджана представлена во всех финалах Кубка мира: Арзу Джалилова выступит в упражнении с обручем, мячом и лентой, Зохра Агамирова продемонстрирует программу с обручем и булавами, а команда в групповых упражнениях вначале представит композицию с пятью обручами, а затем тремя лентами и двумя мячами. В состав команды входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина, - передает Тренд.

Напомним, Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля, в турнире участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, в том числе 42 гимнастки выступают в индивидуальной программе, 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Накануне команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" Кубка мира в многоборье.