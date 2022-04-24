СМИ: МИД Австрии выступил против вступления Украины в Евросоюз

24 апр. 11:27

Киеву и Брюсселю следует найти способ выстраивать отношения, не подразумевающие полноправного членства Украины в Евросоюзе, - пишет австрийская газета Heute ("Сегодня") со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.

"Помимо полноправного членства, соглашения об ассоциации и вступления в Европейскую экономическую зону, необходимо разработать новую модель сотрудничества", - сказал политик, призвав к большей гибкости, передает РИА Новости.

Также он привел в пример Западные Балканы, преодолевшие более длинный путь, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата, а в апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала украинскому лидеру опросник для начала переговоров, первую часть ответов Зеленский уже отправил в Брюссель.